Англия

Хавбек Боруссии М заинтересовал еще один европейский топ-клуб.

Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Денис Закария попал в сферу интересов еще одного европейского гранда.

Футболист, чей контракт истекает летом 2022 года, заинтересовал Манчестер Юнайтед, сообщает Николо Скира. Также Закария входит в шорт-лист таких клубов как Барселона, Ювентус и Рома.

Трансферная стоимость хавбека сборной Швейцарии составляет порядка 25 млн евро.

В текущем сезоне Закария провел 11 игр за Боруссию М во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами, а также отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось об интересе к Закарии со стороны миланского Интера.