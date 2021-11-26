Хавбек Боруссии М заинтересовал еще один европейский топ-клуб.
денис закария, getty images
26 ноября 2021, 10:45
Полузащитник Боруссии Менхенгладбах Денис Закария попал в сферу интересов еще одного европейского гранда.
Футболист, чей контракт истекает летом 2022 года, заинтересовал Манчестер Юнайтед, сообщает Николо Скира. Также Закария входит в шорт-лист таких клубов как Барселона, Ювентус и Рома.
Трансферная стоимость хавбека сборной Швейцарии составляет порядка 25 млн евро.
В текущем сезоне Закария провел 11 игр за Боруссию М во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами, а также отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось об интересе к Закарии со стороны миланского Интера.