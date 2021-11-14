Италия

Миланский клуб хочет подписать швейцарского хавбека.

Полузащитник гладбахской Боруссии Денис Закария попал в сферу интересов Интера, сообщает портал Calciomercato.

"Нерадзурри" планируют укрепить среднюю линию в январе и хотят подписать Закарию. Контракт швейцарского хавбека с Гладбахом истекает следующим летом, и клуб готов расстаться с ним в зимнее трансферное окно.

В подписании 24-летнего игрока также заинтересованы Рома и Ювентус.

В текущем сезоне Закария провел 10 поединков в футболке "жеребцов", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер также заинтересован в подписании полузащитника Кальяри Найтана Нандеса.