Миланский клуб хочет подписать швейцарского хавбека.
Денис Закария, Getty Images
14 ноября 2021, 16:49
Полузащитник гладбахской Боруссии Денис Закария попал в сферу интересов Интера, сообщает портал Calciomercato.
"Нерадзурри" планируют укрепить среднюю линию в январе и хотят подписать Закарию. Контракт швейцарского хавбека с Гладбахом истекает следующим летом, и клуб готов расстаться с ним в зимнее трансферное окно.
В подписании 24-летнего игрока также заинтересованы Рома и Ювентус.
В текущем сезоне Закария провел 10 поединков в футболке "жеребцов", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Интер также заинтересован в подписании полузащитника Кальяри Найтана Нандеса.