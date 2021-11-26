Англия

Специалист пообщался с прессой перед игрой с Челси.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик пообщался с прессой пере матчем АПЛ против Челси.

"Я сосредоточен только на том, чтобы как можно лучше подготовить команду. На мне сейчас лежит огромная ответственность, и я посвящаю ей всего себя. Все, что будет после воскресенья, меня сейчас не интересует.

Мы получили мощный импульс, это была необходимая победа. Особенно игрокам было важно вернуть это чувство и уверенность, которую мы потеряли. Впереди очередная важная игра. Такими играми нужно наслаждаться. Для нас это будет хорошая проверка".

"Как мне быть в роли тренера? Ты тот, кто ты есть. Некоторые решение серьезнее других, но это нормально. На этой неделе все было спокойно, игроки и штаб поддерживали меня. Я готов принять вызов. Это сложно, но, раз уж ты взялся за это дело, будь готов к трудностям.

Думаю, свои идеи внедрить можно довольно быстро. В футболе есть много разных стилей, а у нас здесь хорошая группа игроков. Кто бы ни пришел, и что бы он ни пытался здесь сделать, уверен, они смогут адаптироваться. У нас есть очень талантливые игроки в составе, уверен, им не терпится узнать, что их ждет впереди", — сказал Каррик.

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