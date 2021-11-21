Англия

Английский клуб займется поисками нового тренера.

Манчестер Юнайтед должен в ближайшее время отправить в отставку главного тренера Оле Гуннара Солскьяера.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, совладелец клуба Джоэл Глейзер одобрил решение руководства уволить Солскьяера. "Красные дьяволы" намерены теперь заняться поисками нового тренера.

Ожидается, что руководить командой на временной основе будут технический директор Даррен Флетчер и тренер Майкл Каррик.

На данный момент МЮ занимает 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков после 12 туров.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов расстаться с пятью игроками.