Англия

Наставник Манчестер Сити похвалил своего подопечного за прогресс по ходу сезона.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг проводит не самый удачный сезон и вокруг футболиста начали скапливаться слухи относительно исходящего трансфера англичанина из команды.

Тем не менее, футболист начинает набирать форму, а сам Пеп Гвардиола подчеркивает прогресс Стерлинга.

"Я не собираюсь говорить, что Стерлинг растерял свои лучшие качества за последние 6 лет. Он все тот же парень, каким был в мой приход. Сейчас он возвращается к свой лучшей версии, чему я очень рад.

Нападающим и атакующим полузащитникам очень важно забивать и отдавать передачи. Это придает уверенности. Постепенно, шаг за шагом он вернет свою былую форму. У всех бывают взлеты и падения, важно во время падения не достичь самого минимума", — считает испанский специалист.

Кроме того, наставник прокомментировал состояние Кевина Де Брюйне, у которого ранее выявили коронавирус.

"Он все еще чувствует усталость и не ощущает вкуса. Ему предстоит провести 7-8 дней на самоизоляции, прежде чем мы сделаем ему два ПЦР-теста", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Свой следующий поединок Манчестер Сити проведет против Вест Хэма в воскресение, 28 ноября в 16:00.

Ранее Гвардиола заявил, что Стерлинг по-прежнему ключевой футболист его команды.