Англия

Подопечные Микеля Артеты нашли способ вскрыть оборону "сорок" во втором тайме.

Завершился стартовый поединок 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский Арсенал принимал Ньюкасл Юнайтед на Эмирейтс Стэдиум.

Как и ожидалось, гости под руководством Эдди Хау буквально с первых минут сели в оборону практически всей командой, перекрывая лондонскому клубу свободные зоны и надеясь найти свой момент на контратаке или ударом с дальней дистанции (Шелви неоднократно пробивал по воротам хозяев из-за пределов штрафной, но Рамсдейл был надежен).

В первом тайме команда Микеля Артеты хоть и имела подавляющее преимущество во владении мячом (78%-22%), но в завершающей стадии у Арсенала было не все радужно. Самый опасный момент до перерыва был у Пьера-Эмерика Обамеянга, но габонец каким-то чудом угодил в штангу с нескольких метров.

Во второй половине встречи "канониры" продолжили доминировать, что на 56-й минуте дало первые плоды. Эмиль Смит-Роу, Нуну Тавареш и Букайо Сака разыграли неплохую быструю комбинацию, результатом которой стал гол Сака.

Уже спустя десять минут подопечные Артеты закрепили свое преимущество благодаря голу Габриэля Мартинелли, незадолго до этого вышедшего на замену вместо Сака, который, кажется, получил мышечное повреждение.

Обеспечив преимущество в два мяча, игроки Арсенала сбавили обороты, но больше команды в данном противостоянии не забивали. Арсенал благодаря этой победе точно сохранит пятую строчку в таблице по итогам 13-го тура, а Ньюкасл по-прежнему не знает вкуса побед в текущем сезоне АПЛ (6 ничьих, 7 поражений).

Арсенал - Ньюкасл Юнайтед 2:0

Голы: Сака, 56, Мартинелли, 66

Арсенал: Рамсдейл, Томиясу, Габриэль, Уайт, Нуну Тавареш, Партей (Эль-Ненни, 85), Эдегор, Локонга, Сака (Мартинелли, 64), Смит-Роу, Обамеянг (Ляказетт, 76).

Ньюкасл: Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Фрэйзер, Ритчи (Альмирон, 67), Сен-Максимен, Шелви (Хэйден, 89), Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон (Мерфи, 67).

Предупреждения: Обамеянг - Ритчи, Крафт, Ласселс.