Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Челси и Манчестер Юнайтед.

Центральным поединком 13-го тура английской Премьер-лиги станет противостояние лондонского Челси и Манчестер Юнайтед на Стэмфорд Бридж.

Томас Тухель, после разгрома туринского Ювентуса (4:0), решил выставить с первых минут Лофтуса-Чика и Алонсо вместо травмированных Канте и Чилвелла соответственно, а на острие атаки отправился Тимо Вернер.

Майкл Керрик, на фоне победы над Вильярреалом (2:0), предпочел увидеть в стартовом составе пару форвардов Санчо — Рашфорд, в то время как Байи сыграет в центре обороны, а Матич дополнит полузащиту.

Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо — Зийех, Хадсон-Одои — Вернер.

Запасные: Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Баркли, Пулишич, Сауль, Маунт, Хаверц, Лукаку.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Байи, Теллес — Фред, Матич, Мактоминей — Фернандеш — Рашфорд, Санчо.

Запасные: Хендерсон, Джонс, Далот, Мата, Лингард, ван де Беек, Роналду, Мартиаль, Гринвуд.



Матч Челси — Манчестер Юнайтед начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.