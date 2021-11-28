Англия

Наставник Вест Хэма прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ.

В матче 13-го тура Английской Премьер-Лиги Вест Хэм в гостях уступил Манчестер Сити (1:2).

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес дал свой комментарий относительно исхода поединка заявив, что его команда могла рассчитывать на победу в этой встрече.

"Мы сегодня все делали правильно. Когда играешь против таких команд как Манчестер Сити — много моментов быть не может, но у нас были все основания рассчитывать на победу.

Мы забегали и создавали моменты, но не реализовали их. К тому же, нам не хватало трех ключевых футболистов, особенно Огбонны", — цитирует специалиста Football London.

В следующем туре Манчестер Сити сыграет гостевой матч против бирмингемской Астон Виллы, а лондонский Вест Хэм на своем поле будет принимать Брайтон.