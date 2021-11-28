И.о главного тренера Манчестер Юнайтед прокомментировал результат поединка АПЛ.
майкл каррик (справа), фото манчестер юнайтед
28 ноября 2021, 21:43
В 13-м туре Английской Премьер-Лиги лондонский Челси на своем поле сыграл вничью с Манчестер Юнайтед (1:1).
Исполняющий обязанности главного тренера "манкунианцев" Майкл Каррик прокомментировал исход поединка, в котором его подопечные вели по ходу матча.
"Горжусь своими футболистами за проведенную неделю. Мы старались добиться максимума и этот результат оставил горькое послевкусие. Не стану врать — я расстроен.
Да, Челси много бил по нашим воротам, но дважды нас спас Де Хеа, плюс пенальти — его не должны были ставить, я считаю. В целом, мы чувствовали себя комфортно по ходу матча. Если мы ощущаем разочарование после такого матча — это хороший знак", — приводит слова специалиста BBC.
В следующем туре лондонский Челси сыграет гостевой матч против Уотфорда, а Манчестер Юнайтед ожидает домашний матч против лондонского Арсенала.