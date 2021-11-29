Англия

"Сороки" имеют некоторые трудности в переговорах с кандидатами.

Ньюкасл продолжает поиски нового спортивного директора клуба после прихода саудовских инвесторов.

По различным данным, "сороки" должны были назначить нового функционера в ближайшее время, однако этого не произошло. Более того, по информации The Athletic, клуб имеет некоторые трудности в решении данного вопроса.

Дело в том, что переговоры с потенциальными кандидатами проходят очень медленно и с большой долей вероятности, новый директор будет назначен лишь по окончанию зимнего трансферного окна. Это объясняется скрупулезностью со стороны новых владельцев Ньюкасла.

Самый очевидный кандидат в лице Майкла Эменало готов приступить к работе в кратчайшие сроки.