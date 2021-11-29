Англия

Бывший футболист произнес опрометчивую фразу очень невовремя.

Бывший нападающий Вест Хэм и сборной Англии Карлтон Коул принес свои извинения за опрометчивое сравнение матча своей бывшей команды с Манчестер Сити.

В эфире BBC Radio 5 Live бывший футболист сказал: "Команда должна проявить уважение в Манчестер Сити, иначе на поле будет Холокост. Вы же этого не хотите".

Как следствие, подобные слова вызвали бурную реакцию в СМИ и социальных сетях Англии. К тому же, это было сказано в первый день Хануки — восьмидневный еврейский праздник, посвященный восстановлению Иерусалима.

"Я бы хотел извиниться за неприемлемую фразу. Мне очень жаль, если я кого-то обидел. Извините", — сказал позже Коул Sky Sports.

Холокост — политика нацистов во время Второй мировой войны, в ходе которой погибло по разным оценка около шести миллионов евреев.