Англия

Временный главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал свое назначение.

Манчестер Юнайтед объявил Ральфа Рангника временным главным тренером команды, подписав контракт с немецким специалистом на пол года.

Рангник уже успел прокомментировать свое назначение, сделав акцент на потенциале футболистов, которые есть в составе команды.

"Команда полна талантливых футболистов, в которых сочетается молодость и опыт. Следующие пол года будут направлены на то, чтобы помочь им раскрыться. Очень важно реализовать этот потенциал как индивидуально, так и командно.

Кроме того, я с нетерпением жду возможности поддерживать долгосрочные планы клуба на консультативной должности", — приводит слова специалиста официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о последующем двухлетнем сотрудничестве.