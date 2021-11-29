Англия

Немецкий специалист сегодня может быть объявлен временным наставником команды.

Директор по развитию футбола в московском Локомотиве Ральф Рангник согласовал последние детали контракта с Манчестер Юнайтед.

По информации Фабрицо Романо, стороны договорились о шестимесячном контракте специалиста на должности временного наставника команды, после чего Рангник в течении двух лет будет работать консультантом в стане "манкунианцев".

По информации различных СМИ, клуб может объявить о назначении немца уже сегодня.

Ранее переход Рангника в стан Манчестер Юнайтед прокомментировал Юрген Клопп.