Немецкий специалист сегодня может быть объявлен временным наставником команды.
ральф рангник, getty images
29 ноября 2021, 12:59
Директор по развитию футбола в московском Локомотиве Ральф Рангник согласовал последние детали контракта с Манчестер Юнайтед.
По информации Фабрицо Романо, стороны договорились о шестимесячном контракте специалиста на должности временного наставника команды, после чего Рангник в течении двух лет будет работать консультантом в стане "манкунианцев".
По информации различных СМИ, клуб может объявить о назначении немца уже сегодня.
Ранее переход Рангника в стан Манчестер Юнайтед прокомментировал Юрген Клопп.