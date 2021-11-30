Football.ua рассказывает как Ральф Рангник заработал репутацию топ-менеджера.
ральф рангник, getty images
30 ноября 2021, 13:15
Манчестер Юнайтед объявил о назначении Ральфа Рангника на пост временного главного тренера команды. Теперь командой будет руководить менеджер с мировым именем, который всегда и везде давал результат.
За Рангником последние полгода выстроилась очередь из топ-клубов Европы. Его сватали и в Барселону, и в еще не ставший "топом" Ньюкасл, а последние пару месяцев СМИ все чаще называли именно МЮ в качестве будущего места работы немца. Как итог — эту гонку выиграли именно представители Туманного Альбиона.
Попробуем разобраться, что же из себя представляет Рангник такого, что его фигура стала одним из ньюсмейкеров последнего времени.
ИСТОРИЯ. Первые успехи
Свой первый тренерский опыт специалист получил в достаточно молодом возрасте — 25 лет было Рангнику, когда он возглавил Викторию из родного города Бакнанг, став играющим тренером любительской команды. Уже тогда он начал ломать привычный уклад футболистов, запретив им пить пиво и курить. К слову, это было в далеком 1983-м году.
Далее наставник нигде не задерживался и не блистал вплоть до 1999-го года. Тогда Ральф возглавил Штутгарт, а уже через год выиграл с командой Кубок Интертото. Не самый значимый трофей в мире, однако и его нужно суметь завоевать.
Бывший наставник Вердера и Шальке Руди Ассауэр долго смеялся над Рангником, которого считал помешанным на мелочах. Впрочем, сам Руди не продержался на посту главного тренера "горняков" и года. Здесь наступает следующий этап становления Рангника как тренера и после этого его коллега по цеху вряд ли был так весел.
В 2004 году Рангник возглавил Шальке 04 и сходу мог завоевать чемпионат, но не хватило опыта. После 25-го тура "кобальтовые" шли на первом месте в Бундеслиге, однако последующие четыре поражения нивелировали все их старания и команда заняла лишь четвертое место. Скрасила горечь победа в Кубке немецкой лиги.
Наше время
С этого момента начинаются два периода в карьере Рангника, за которые он стал действительно не только топ-тренером, но и топ-менеджером.
Первый — Хоффенхайм. В 2006 году Рангник возглавил "деревенских" и уже через год вывел их в Бундеслигу. В первом же сезоне команда выигрывает осеннюю часть чемпионата, но немного сбавив обороты занимает итоговое седьмое место. Неплохо, как для команды из небольшой деревни. Хоффенхайм Рангника играл в атакующий футбол, не стесняясь прессинговать любого соперника. 79-43-44 — именно с такими показателями побед/поражения специалист покинул Хоффе спустя 4 года.
Второй — РБ Лейпциг. Ральф возглавил "быков" в 2015 году, а уже спустя год вывел их в Бундеслигу (интересная традиция). Здесь важно не только то, что Лейпциг играл в такой же интересный и атакующий футбол, как его "детище" Хоффенхайм, но и тот факт, что именно он поставил команду на рельсы самоокупаемости, научив менеджмент клуба правильно распоряжаться деньгами и ресурсами.
В стане Лейпцига Рангник занимал сразу две должности — главный тренер и спортивный директор. По сути это то, что было в Англии до прихода огромных денег (большие деньги там давно). Специалист научил клуб не сорить деньгами, а верно их инвестировать без потери качества на поле и в турнирной таблице.
В РБ Лепциг Рангник привел таких людей как Дайо Упамекано, Тимо Вернер, Эмиль Форсберг — список можно продолжать, но он уже полон миллионами евро. Это именно тот случай, когда сплав тренера и функционера приносит плоды.
Далее было два краткосрочных вояжа в США и Бразилию, а также недавнее сотрудничество с московским Локомотивом.
Как главное описание деятельности Рангника стоит привести всего-лишь одну фразу из заявления "железнодорожников" после расставания с немцем.
"Система Рангника не завязана на персоналиях, он привел опытных специалистов на ключевые позиции и его система продолжит работать без его участия", — это именно то, за что за ним "бегали" европейские клубы последние полгода.
РЕЗЮМЕ
Ральф Рангник — это сплав тренерского мастерства и гениального менеджмента. Команды немца играют в яркий, динамичный и остроатакующий футбол, а его ведение дел в клубах вызывает лишь восхищение и уважение. Специалист способен не только давать результат, что называется, "здесь и сейчас", но и строит такую систему управления, которая будет работать годами и без его участия.
Хоффенхайм закрепился в Бундеслиге и стабильно играет в еврокубках. Шальке — был топ-клубом при нем и некоторое время после него (лишь откровенно бездарное руководство сумело за 10 лет убить это наследие), РБ Лейпциг — сходу ворвался в когорту топ-клубов Германии.
В Рангнике видят не только тренера или спортивного директора, а того, кто может кроме результата построить команду "с нуля" на долгие годы вперед. В случае с Манчестер Юнайтед — идеальный вариант, чтобы выбраться из того болота, в котором увязли "манкунианцы", бездумно соря деньгами на довольно средних футболистов.
Один вопрос: не помешают ли немцу оставшиеся в правлении МЮ люди?
Владимир Максименко, Football.ua