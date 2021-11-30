Англия

Football.ua рассказывает как Ральф Рангник заработал репутацию топ-менеджера.

Манчестер Юнайтед объявил о назначении Ральфа Рангника на пост временного главного тренера команды. Теперь командой будет руководить менеджер с мировым именем, который всегда и везде давал результат.

За Рангником последние полгода выстроилась очередь из топ-клубов Европы. Его сватали и в Барселону, и в еще не ставший "топом" Ньюкасл, а последние пару месяцев СМИ все чаще называли именно МЮ в качестве будущего места работы немца. Как итог — эту гонку выиграли именно представители Туманного Альбиона.

Попробуем разобраться, что же из себя представляет Рангник такого, что его фигура стала одним из ньюсмейкеров последнего времени.

ИСТОРИЯ . Первые успехи

Свой первый тренерский опыт специалист получил в достаточно молодом возрасте — 25 лет было Рангнику, когда он возглавил Викторию из родного города Бакнанг, став играющим тренером любительской команды. Уже тогда он начал ломать привычный уклад футболистов, запретив им пить пиво и курить. К слову, это было в далеком 1983-м году.

Далее наставник нигде не задерживался и не блистал вплоть до 1999-го года. Тогда Ральф возглавил Штутгарт, а уже через год выиграл с командой Кубок Интертото. Не самый значимый трофей в мире, однако и его нужно суметь завоевать.

Бывший наставник Вердера и Шальке Руди Ассауэр долго смеялся над Рангником, которого считал помешанным на мелочах. Впрочем, сам Руди не продержался на посту главного тренера "горняков" и года. Здесь наступает следующий этап становления Рангника как тренера и после этого его коллега по цеху вряд ли был так весел.

В 2004 году Рангник возглавил Шальке 04 и сходу мог завоевать чемпионат, но не хватило опыта. После 25-го тура "кобальтовые" шли на первом месте в Бундеслиге, однако последующие четыре поражения нивелировали все их старания и команда заняла лишь четвертое место. Скрасила горечь победа в Кубке немецкой лиги.

Наше время

С этого момента начинаются два периода в карьере Рангника, за которые он стал действительно не только топ-тренером, но и топ-менеджером.

Первый — Хоффенхайм. В 2006 году Рангник возглавил "деревенских" и уже через год вывел их в Бундеслигу. В первом же сезоне команда выигрывает осеннюю часть чемпионата, но немного сбавив обороты занимает итоговое седьмое место. Неплохо, как для команды из небольшой деревни. Хоффенхайм Рангника играл в атакующий футбол, не стесняясь прессинговать любого соперника. 79-43-44 — именно с такими показателями побед/поражения специалист покинул Хоффе спустя 4 года.

Второй — РБ Лейпциг. Ральф возглавил "быков" в 2015 году, а уже спустя год вывел их в Бундеслигу (интересная традиция). Здесь важно не только то, что Лейпциг играл в такой же интересный и атакующий футбол, как его "детище" Хоффенхайм, но и тот факт, что именно он поставил команду на рельсы самоокупаемости, научив менеджмент клуба правильно распоряжаться деньгами и ресурсами.

В стане Лейпцига Рангник занимал сразу две должности — главный тренер и спортивный директор. По сути это то, что было в Англии до прихода огромных денег (большие деньги там давно). Специалист научил клуб не сорить деньгами, а верно их инвестировать без потери качества на поле и в турнирной таблице.

В РБ Лепциг Рангник привел таких людей как Дайо Упамекано, Тимо Вернер, Эмиль Форсберг — список можно продолжать, но он уже полон миллионами евро. Это именно тот случай, когда сплав тренера и функционера приносит плоды.

Далее было два краткосрочных вояжа в США и Бразилию, а также недавнее сотрудничество с московским Локомотивом.

Как главное описание деятельности Рангника стоит привести всего-лишь одну фразу из заявления "железнодорожников" после расставания с немцем.

"Система Рангника не завязана на персоналиях, он привел опытных специалистов на ключевые позиции и его система продолжит работать без его участия", — это именно то, за что за ним "бегали" европейские клубы последние полгода.

РЕЗЮМЕ

Ральф Рангник — это сплав тренерского мастерства и гениального менеджмента. Команды немца играют в яркий, динамичный и остроатакующий футбол, а его ведение дел в клубах вызывает лишь восхищение и уважение. Специалист способен не только давать результат, что называется, "здесь и сейчас", но и строит такую систему управления, которая будет работать годами и без его участия.

Хоффенхайм закрепился в Бундеслиге и стабильно играет в еврокубках. Шальке — был топ-клубом при нем и некоторое время после него (лишь откровенно бездарное руководство сумело за 10 лет убить это наследие), РБ Лейпциг — сходу ворвался в когорту топ-клубов Германии.

В Рангнике видят не только тренера или спортивного директора, а того, кто может кроме результата построить команду "с нуля" на долгие годы вперед. В случае с Манчестер Юнайтед — идеальный вариант, чтобы выбраться из того болота, в котором увязли "манкунианцы", бездумно соря деньгами на довольно средних футболистов.

Один вопрос: не помешают ли немцу оставшиеся в правлении МЮ люди?

Владимир Максименко, Football.ua