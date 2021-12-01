Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского первенства.
Ньюкасл — Норвич, Getty Images
01 декабря 2021, 08:20
В матче 14-го тура английской Премьер-лиги Ньюкасл сыграл вничью с Норвичем со счетом 1:1. Открыл счет в матче Каллум Уилсом на 61-й минуте, а сравнял Тиему Пукки на 79-й.
Ньюкасл — Норвич 1:1
Голы: Уилсон, 61 — Пукки, 79.
Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Кларк, Шер, Льюис — Фрэйзер (Фернандес, 11), Сен-Максимен (Альмирон, 77), Шелви, Уиллок (Хэйден, 73) — Уилсон, Жоэлинтон.
Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс (Яннулис, 73) — Рупп, Маклин, Гилмор, Сарджент (Ида, 67) — Пукки, Цолис (Ле-Мелу, 46).
Удаление: Кларк, 9.