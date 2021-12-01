Англия

Немецкий наставник прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с футболистом.

Лондонский Челси имеет все предпосылки к тому, чтобы уже в начале следующего лета в его обойме стало на одного центрального защитника меньше.

Дело в том, что "пенсионерам" все никак не удается успешно провести переговоры с датчанином Андреасом Кристенсеном, чье действующего соглашение с клубом завершается в конце июня 2022 года.

При этом, 25-летний футболист все равно является одним из наиболее часто используемых вариантов для формирования стартового состава Томасом Тухелем, который, в свою очередь, надеется, что уже в скором времени руководству клуба и игроку удастся прийти к общему соглашению.

"То, что Кристенсен на данный момент перестал попадать в стартовый состав, клуб расценивает как дополнительный стимул к тому, чтобы он приступил к переговорам о контракте. Все стороны переговоров, как мне кажется, хотят одного — чтобы соглашение было успешно продлено.

На данный момент, у меня нет хороших новостей по данному поводу. Переговоры не кажутся проблемным вопросом, но мы уже слишком долго ждем окончательного вердикта по ним. Андреас должен действовать. Действовать так, как он это делает на поле. Он — большая часть большого клуба. Думаю, что он идеально Челси и его путь тут совершенно не закончен. Однако, решающий шаг все равно останется за игроком", — заключил немецкий специалист.

Отметим, что у "синих" также имеются незакрытые вопросы по контрактам для Сезара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Тиаго Силвы.