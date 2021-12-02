Англия

Если одолеть Брайтон и Кристал Пэлас бирмингемцам оказалось под силу, то вот для успеха против действующего чемпиона Англии им немного не хватило.

Завершился очередной поединок 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором Астон Вилла принимала на своем поле Манчестер Сити.

Первая половина встречи прошла полностью под диктовку фаворитов в лице подопечных Хосепа Гвардиолы, однако в реализации более явных моментов у "горожан" и здесь замечался какой-то пробел. Благо для фанатов Сити, с менее очевидными возможностями забить их команда справилась намного лучше и ушла на перерыв с преимуществом в два мяча.

Но вот после перерыва более предпочтительно уже смотрелись хозяева, которые во втором тайме сделали задачу минимум — забили быстрый гол. В дальнейшем чаша весов могла склониться в любую сторону, но Манчестер Сити отстоял победный результат, а Стивен Джеррард впервые почувствовал горечь поражения в АПЛ в качестве тренера.

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

Голы: Уоткинс 47 – Диаш 27, Б. Силва 43

Астон Вилла: Мартинес – Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт (Чуквуэмека, 66) – Макгинн, Накамба (Сансон, 77), Луиз – Буэндиа, Уоткинс, Бэйли (Янг, 31)

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Аке, Зинченко – Фернандиньо, Родри, Б. Силва – Жезус (Грилиш, 87), Марез, Стерлинг