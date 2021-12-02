Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал исход мерсисайдского дерби.

Ливерпуль в 14-м туре английской Премьер-лиги проводил гостевое мерсисайдское дерби на поле Гудисон Парк, где сумел обыграть Эвертон (4:1).

Эвертон — Ливерпуль 1:4 Видео голов и обзор матча

По окончании игры главный тренер "красных" Юрген Клопп высказался относительно выступлений своей команды в отчетной игре.

"Безусловно, это была лучшая игра на Гудисоне, которую мы показали с тех пор, как я нахожусь в Ливерпуле. У нас было несколько хороших матчей, но никогда не было так хорошо, как сегодня. Мы никогда не были такими спокойными, как сегодня, никогда не были так убеждены в своем превосходстве, как сегодня, поэтому мы выиграли игру, и я очень этому рад.

Мы победили не только благодаря отличной игре Мохамеда Салаха, но, конечно, с ее помощью. Он уверенно забил эти два гола: первый был с передачи Хендерсона, а следующий он организовал давлением на Коулмана.

Похожую ситуацию мы видели в игре Челси — Манчестер Юнайтед. Даже Жоржиньо, один из лучших в мире, под давлением и высоким отскоком мяча действительно может ошибиться. Салах пошел до конца и добился своего — это абсолютно здорово. Гол Диогу Жоты также выдающийся.

Все парни выступили на высшем уровне. Я думаю, что Садио Мане также хотел бы присоединиться к своим партнерам, но в этот раз у него не получилось. Для него это было просто хорошая игра.

Хендерсон был хорош, но с его набором навыков и у каждого из вас должно получаться хорошо играть. Когда вы постоянно тренируетесь, когда вам удается играть, когда у вас есть ритм, а также есть качества Джордана, тогда вы будете играть хорошо в матчах. Сегодня, я думаю, для него это было лучшее выступление на Гудисон.

Для меня это очевидно, потому что я работаю в Ливерпуле и нам приходилось изучать предыдущие игры здесь. Нам нужно было научиться играть на Олд Траффорд, нам нужно было научиться играть на Гудисоне, и сегодня вечером мы показали, что сделали большой шаг в нашем развитии, и это действительно хорошо.

Это ничего не значит для будущего, но показывает нам, что теперь это наш ориентир, это то, чего мы должны достигать в каждой игре, когда мы играем с такими командами, потому что эмоции важны в футболе. Мы очень эмоциональная команда, но, прежде всего, вам нужно хорошее настроение и мышление.

Два дерби для нас: против Эвертона и Юнайтед — большие игры, и вам нужно научиться сохранять спокойствие и вместе, если хотите, играть в свой лучший футбол. Честно говоря, когда я оглядываюсь назад, в Гудисоне еще не было ни одного дерби, где я подумал: "Вау, это была отличная игра, почти идеальная", так что есть много возможностей для улучшения.

Я хотел, чтобы мы сегодня были действительно зрелыми и, да, очень агрессивными и злыми, но по-футбольному. Так что, в ситуации, когда вы можете отбирать мячи, когда у вас есть моменты для контрпрессинга, вы не можете сделать это без злости, немного жадности все в этом роде. Поэтому, да, это необходимо. Но бывают моменты, когда вам просто нужно двигаться и передавать мяч вокруг их блока или сквозь их блок", — подытожил немецкий специалист.

В следующем туре Ливерпуль проведет гостевой поединок против Вулверхэмптона.