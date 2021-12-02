Англия

Представитель тренерского штаба Манчестер Юнайтед оценил действия на футбольном поле своего подопечного.

После преждевременного ухода с поста главного тренера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннара Солскьяера клуб погрузился в период неопределенности, но вместе с тем все равно должен решать поставленные перед ним задачи на сезон.

Майкл Каррик стал тем специалистом, на плечи которого свалился груз ответственности после ухода норвежского наставника, и в течение двух поединков под его руководством "Красные дьяволы" сумели добиться неплохих результатов — обыграли испанский Вильярреал в Лиге чемпионов (2:0) и сыграли вничью против лондонского Челси на выезде в рамках АПЛ (1:1).

Теперь же, команда готовится к важной игре против Арсенала на внутренней арене, в которой формально клубом будет руководить уже Ральф Рангник, однако, пока немецкий специалист не получил разрешения на работу в Великобритании, именно англичанин будет заменять его в технической зоне.

Именно поэтом у Каррика перед предстоящей игрой появилась очередная возможность оценить действия своих подопечных в матчах под его руководством, а отдельно он остановился на фигуре португальского нападающего Криштиану Роналду.

"За свою длительную карьеру он сыграл уже во многих командах и везде добивался успеха, выступая при этом в разных ролях. Криштиану всегда стремиться забивать голы, и я уверен, что он продолжит это делать и в дальнейшем.

Роналду очень способный ученик, который готов перестраиваться под команду. Это выделяет его только с лучшей стороны, так как профессионал должен обладать всем спектром различных навыков.

Кто-то говорит, что он не принимает участия в командном прессинге. Не знаю, откуда пошла такая мысль, но это миф.

Да, в игре против Челси он остался на скамейке запасных, но, когда он вышел на замену, то был совершенен. Его поддержка была ощутима. Я помню, как я зашел в перерыве в раздевалку для того, чтобы поговорить с командой, и он все эти 10-15 минут разогревался в надежде выйти на поле.

Когда Криштиану не выходит в стартовом составе, то пресса старается раскрутить этот эпизод в нужном для нее направлении, но на самом деле за кулисами все обстоит совершенно иначе", — заключил английский наставник.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Арсенал состоится 2 декабря, начало в 22:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры, а подготовиться к ней вы сможете с помощью нашего соответствующего материала.