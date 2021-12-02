Англия

Наставник Манчестер Сити высказался о текущей форме своего подопечного.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о выступлениях своего подопечного Бернарду Силвы, который забил один из мячей в ворота Астон Виллы (2:1).

Специалист считает, что португалец — один из лучших футболистов мира, если не лучший прямо сейчас.

"Он лучший. Он лучший был два — три года назад, он лучший сейчас. То, как он обращается с мячом — невероятно. Помните, когда мы выиграли чемпионат и набрали 98 очков? Обратите внимание на Бернарду — он так же великолепен", — сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

Ранее Гвардиола поставил очередной рекорд в АПЛ.