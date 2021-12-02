Англия

Испанский наставник продолжает ставить рекорды.

Успех в гостевом поединке против бирмингемской Астон Виллы в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги (2:1) позволил Манчестер Сити не только разжиться очередными тремя очками и удержаться на второй строчке турнирной таблицы, но и стал памятным для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2 Видео голов и обзор матча

Для испанского специалиста данный успех его подопечных ознаменовал 150-й поединок, завершившийся победой действующих чемпионов Англии, в рамках национального первенства.

Для достижения этой отметки Гвардиоле понадобилось 204 игры, что делает его лидером по соотношению исходов поединков среди всех тренеров за историю АПЛ.

Испанец обогнал Жозе Моуриньо, которому понадобилось 230 матчей, Сера Алекса Фергюссона с 247 поединками и Арсена Венгера с 258 встречами для достижения подобного успеха.

Продолжать бороться за чемпионский титул текущего розыгрыша чемпионата Англии Манчестер Сити будет в гостевой игре против Уотфорда уже в ближайшие выходные.