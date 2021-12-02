Англия

Наставник "шпор" высказался о положении дел в своей команде.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Антонио Конте высказался о положении дел в своей команде, заявив о сложностях в управлении командой.

Кроме того, специалист отметил, что это его самый большой вызов за всю тренерскую карьеру.

"Как я и сказал после игры с Мурой — наш уровень сейчас посредственный, но я этого не боюсь. Не скрою, это самый большой вызов во всей моей карьере, но я полон энтузиазма. Мне нравится общаться с игроками, руководством и строить хорошую базу для будущих побед.

Нам необходимо несколько улучшить индивидуальные качества футболистов, чтобы приносить нашим болельщикам радость", — приводит слова Конте Sky Sports.

Напомним, сегодня в рамках 14-го тура АПЛ Тоттенхэм примет на своем поле Брентфорд.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.