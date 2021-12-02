Наставник "шпор" высказался о положении дел в своей команде.
антонио конте, getty images
02 декабря 2021, 14:19
Главный тренер лондонского Тоттенхэма Антонио Конте высказался о положении дел в своей команде, заявив о сложностях в управлении командой.
Кроме того, специалист отметил, что это его самый большой вызов за всю тренерскую карьеру.
"Как я и сказал после игры с Мурой — наш уровень сейчас посредственный, но я этого не боюсь. Не скрою, это самый большой вызов во всей моей карьере, но я полон энтузиазма. Мне нравится общаться с игроками, руководством и строить хорошую базу для будущих побед.
Нам необходимо несколько улучшить индивидуальные качества футболистов, чтобы приносить нашим болельщикам радость", — приводит слова Конте Sky Sports.
Напомним, сегодня в рамках 14-го тура АПЛ Тоттенхэм примет на своем поле Брентфорд.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.