Футболист поистине является лидером команды.
Бруну Фернандеш, Getty Images
02 декабря 2021, 23:05
В рамках 14 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимает лондонский Арсенал.
Этот матч стал юбилейным, 100 для португальского хавбека "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.
Португалец перешел в МЮ в январе 2020 года из лиссабонского Спортинга. С тех пор на его счету 78 голевых действий — 45 забитых мячей и 34 голевых паса.
Отметим, что это лучший результат среди футболистов АПЛ за время его выступлений в нынешнем клубе.
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