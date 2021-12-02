Англия

Футболист поистине является лидером команды.

В рамках 14 тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимает лондонский Арсенал.

Этот матч стал юбилейным, 100 для португальского хавбека "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

Португалец перешел в МЮ в январе 2020 года из лиссабонского Спортинга. С тех пор на его счету 78 голевых действий — 45 забитых мячей и 34 голевых паса.

Отметим, что это лучший результат среди футболистов АПЛ за время его выступлений в нынешнем клубе.

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