Англия

Хавбек "красных дьяволов" поделился своими мыслями после игры с "горожанами".

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокомментировал поражение своей команды в матче 11 тура английской Премьер-лиги против Манчестер Сити (0:2).

"Мы должны меньше говорить и больше делать. Я говорю то же самое после каждой игры. Мы должны измениться, потому что подобное уже происходило много, много раз. То, что мы сделали, было недостаточно.

Если мы хотим быть на одном уровне с Манчестер Сити, мы должны делать больше, потому что они показали, что мы не на одном уровне с ними.

Каждый должен смотреть на себя. Мы должны посмотреть в зеркало и посмотреть, что делаем неправильно", — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

На Football.ua доступен видеообзор матча Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити.