Англия

В тройку лучших входят Филип Костич и Трент Александер-Арнольд.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш является лидером по созданным моментам в топ-5 лигах Европы и еврокубках в 2021 году. Об этом сообщает Squawka Football.

В нынешнем году 27-летний португалец создал 99 голевых моментов в АПЛ и еврокубках. Это лучший показатель среди всех игроков в топ-5 лигах Европы.

На втором месте в рейтинге полузащитник Айнтрахта Филип Костич, на счету которого 91 созданный момент. Тройку лучших замыкает защитник Ливерпуля Трент-Александер-Арнольд — 88 моментов.

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