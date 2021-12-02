Англия

Завершился матч чемпионата Англии

В рамках 14 тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм в Лондоне сумел переиграть Брентфорд со счетом 2:0.

В первом тайме команда Антонио Конте выглядела мощно. На 6 минуте был создан первый момент, который не реализовал Моура. В на 12 минуте счет был открыт. Сон подал в штрафную с левого фланга, где мяч головой замкнул левый фулл-бек Канос — автогол. В концовке первого тайма "шпоры" создали несколько моментов, но Фернандес играл надежнее, чем в момент с пропущенных голом.

Второй тайм также начался под диктовку Тоттенхэма. Хейбьерг и Кейн не смогли отличиться. А на 65 минуте счет стал 2:0. Сон получил мяч вблизи от ворот, вышел на рандеву с Фернандесом и спокойно его переиграл. Под конец матча Тони мог сокращать отставание в счете, но Льорис классно среагировал на его выстрел под левую штангу.

Тоттенхэм - Брентфорд 2:0

Голы: Канос (АГ), 12, Сон, 65

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон (Танганга, 83), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Бергвейн, 87), Лукас Моура (Уинкс, 77), Хейбьерг, Скипп, Кейн.

Брентфорд: Фернандес, Янссон, Гуд, Пиннок, Генри, Канос (Висса, 70), Нергор, Янельт (Йенсен, 70), Оньека (Баптист, 56), Тони, Мбемо.