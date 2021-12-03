Англия

"Красные дьяволы" смогли добыть волевую победу над лондонцами.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Арсенал и добился победы.

"Канониры" открыли счет после курьезного гола, но Манчестер Юнайтед перевернул игру к началу второго тайма.

Однако долго вести в счете хозяева не смогли — Эдегор восстановил паритет.

Решающий же гол в матче забил Роналду с пенальти — Эдегор сфолил против Фреда в своей штрафной площади.

Манчестер Юнайтед — Арсенал 3:2

Голы: Фернандеш, 44, Роналду, 52, 70, Смит-Роу, 13, Эдегор, 54

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес — Фред, Фернандеш (ван де Бек, 90), Мактоминей — Санчо, Роналду (Мартиаль, 88), Рашфорд (Лингард, 79).

Арсенал: Рэмсдейл — Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш — Смит-Роу (Сака, 70), Эль-Ненни, Партей, Эдегор (Нкетиа, 79), Мартинелли — Обамеянг (Ляказетт, 79).

Предупреждение: Мактоминей