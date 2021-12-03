Англия

Английский тренер не будет работать с Ральфом Рангником.

Майкл Каррик решил покинуть тренерский штаб Манчестер Юнайтед после победного матча против Арсенала (3:2), сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Английский тренер трогательно попрощался с клубом и продолжит поддерживать команду в дальнейшем.

"Мое время в этом великом клубе всегда будет ранжироваться как лучшие годы моей карьеры. Когда я впервые подписал взрослый контракт 15 лет назад, я никогда, в моих самых смелых мечтах, не мог себе вообразить, что выиграю так много трофеев, и я, безусловно, никогда не забуду фантастические моменты как в качестве игрока, так и в качестве члена тренерского штаба.

Однако после долгих размышлений я решил, что сейчас это правильное время для меня, чтобы покинуть клуб. Я хочу поблагодарить всех игроков и тренерский штаб, работа с такой великолепной группой людей была настоящим удовольствием, и я обрел несколько замечательных друзей.

Я — фанат Манчестер Юнайтед и всегда им буду. Я хотел бы пожелать Ральфу Рангнику, сотрудникам, игрокам и фанатам всего наилучшего в будущем".

Майкл отыграл 464 в составе Манчестер Юнайтед в период с 2006 по 2018 год, выиграв восемнадцать трофеев.

Он присоединился к тренерскому штабу после завершения карьеры в 2018 году и работал под руководством Жозе Моуриньо и Оле-Гуннара Солскьяера.

Отметим, что во главе "красных дьяволов" Каррик провел три поединка, добыв две победы и один раз сыграв вничью.

Напомним, что Ральф Рангник получил визу и будет руководить Манчестер Юнайтед в матче с Кристал Пэлас