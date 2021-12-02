Англия

Немецкий специалист готов приступить к работе в новом клубе.

Новый главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник получил разрешение на работу в Англии и готов начать работу с командой, сообщает Sky Sports.

Манчестер Юнайтед объявил о назначении Рангника в понедельник, подписав с ним контракт до 2022 года. Немецкий специалист уже прибыл в расположение "красных дьяволов" и оформил все необходимые документы.

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Рангник будет присутствовать на трибунах во время матча с Арсеналом, а провести первый поединок во главе МЮ сможет в воскресенье против Кристал Пэлас.

Ранее сообщалось, что Рангник хочет видеть Тимо Вернера в Манчестер Юнайтед.