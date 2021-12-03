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Манчестер Юнайтед - Арсенал, getty images
03 декабря 2021, 01:24
Манчестер Юнайтед в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Арсенал и добился победы со счетом 3:2.
Несмотря на пропущенный гол в начале встречи, "красные дьяволы" смогли перевернуть ход матча, выйдя вперед в начале второго тайма.
Арсенал смог довольно быстро восстановить паритет, но точный удар Криштиану Роналду с одиннадцатиметровой отметки принес хозяевам три очка.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Арсенал 3:2
Голы: Фернандеш, 44, Роналду, 52, 70, Смит-Роу, 13, Эдегор, 54
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес — Фред, Фернандеш (ван де Бек, 90), Мактоминей — Санчо, Роналду (Мартиаль, 88), Рашфорд (Лингард, 79).
Арсенал: Рэмсдейл — Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш — Смит-Роу (Сака, 70), Эль-Ненни, Партей, Эдегор (Нкетиа, 79), Мартинелли — Обамеянг (Ляказетт, 79).
Предупреждение: Мактоминей