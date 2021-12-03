Англия

Португальский хавбек МЮ высказался о победе над Арсеналом в матче чемпионата Англии.

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одолел на своем поле Арсенал в зрелищном противостоянии (3:2).

Атакующий полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш, ставший автором одного из голов в ворота Аарона Рамсдейла, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Я не знаю. Вообще, когда голкипер лежит на газоне, то игра должна останавливаться, но ошибки бывают. Игроки допускают ошибки. Не знаю, ошибся ли арбитр в этом моменте. Если так действительно произошло, то такое может произойти со всеми".

"Каррик? В будущем, если будет возможность, он реально может стать топ-тренером. Он умеет подобрать правильные слова и многое знает о футболе", — приводит слова Бруну BBC Sport.

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