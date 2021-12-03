Англия

Стали известны номинанты на звание лучшего тренера ноября в АПЛ.

Английская Премьер-Лига объявила имена претендентов на звание лучшего тренера месяца в ноябре.

В их число вошли Стивен Джеррард из Астон Виллы, Юрген Клопп (Ливерпуль) и Пеп Гвардиола (Манчестер Сити).

Астон Вилла под руководством нового специалиста одержала две победы в двух поединках, Манчестер Сити выиграли все три матча месяца в чемпионате Англии, а Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа одержал две победы, а также один матч проиграл.

Ранее стали известны номинанты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ.