Стали известны номинанты на награду лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии.
деннис бонавентуре, getty images
03 декабря 2021, 14:08
Английская Премьер-Лига объявила номинантов на звание лучшего футболиста ноября.
В список попало шесть футболистов: Трент Алекснадр-Арнольд (Ливерпуль), Жоау Канселу (Манчестер Сити), Деннис Бонавентуре (Уотфорд), Диогу Жота (Ливерпуль), Джон Макгин (Астон Вилла) и Бернарду Силва (Манчестер Сити).
Отметим, что Деннис Бонавентуре — бывший нападающий луганской Зари. В ноябре футболист провел в АПЛ 3 поединка, в которых сумел забить 2 мяча, а также отдать 2 голевые передачи.
Игроком месяца в октябре был признан форвард Ливерпуля Мохамед Салах.