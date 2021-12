Английская Премьер-Лига объявила номинантов на звание лучшего футболиста ноября.

В список попало шесть футболистов: Трент Алекснадр-Арнольд (Ливерпуль), Жоау Канселу (Манчестер Сити), Деннис Бонавентуре (Уотфорд), Диогу Жота (Ливерпуль), Джон Макгин (Астон Вилла) и Бернарду Силва (Манчестер Сити).

Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month? 💫



🔴 Trent Alexander-Arnold

🔷 Joao Cancelo

🐝 Emmanuel Dennis

🔴 Diogo Jota

🦁 John McGinn

🔷 Bernardo Silva



🗳 #PLAwards | https://t.co/Z3ZOVAeDJ0 pic.twitter.com/9aBkLd5uDo