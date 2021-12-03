Англия

Специалист восхитился своим подопечным.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник похвалил форварда клуба Криштиану Роналду за его физическую форму.

"Ты всегда должен подстраивать стиль своего видения футбола под футболистов, которые у тебя есть в наличии. Я видел вчера игру Криштиану Роналду в матче против Арсенала... Никогда не видел 36-летнего игрока в такой форме. Это профессионал, который, несмотря на солидный футбольный возраст, решает исход матча".

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"Но я наблюдаю не только за Криштиану, а и за развитием команды в целом. Мы играем в самой сильной и разноплановой лиге мира и нужно иметь в команде хороших футболистов. Судя по тому, что я увидел — Криштиану готов выкладываться на все сто с помощью партнеров по команде", — сказал Рангник.

Отметим, что Рангник занял пост главного тренера Манчестер Юнайтед, подписав контракт до лета 2022 года, после чего немец перейдет на должность консультанта.

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