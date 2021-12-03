Специалист восхитился своим подопечным.
Ральф Рангник, Манчестер Юнайтед
03 декабря 2021, 18:55
Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник похвалил форварда клуба Криштиану Роналду за его физическую форму.
"Ты всегда должен подстраивать стиль своего видения футбола под футболистов, которые у тебя есть в наличии. Я видел вчера игру Криштиану Роналду в матче против Арсенала... Никогда не видел 36-летнего игрока в такой форме. Это профессионал, который, несмотря на солидный футбольный возраст, решает исход матча".
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"Но я наблюдаю не только за Криштиану, а и за развитием команды в целом. Мы играем в самой сильной и разноплановой лиге мира и нужно иметь в команде хороших футболистов. Судя по тому, что я увидел — Криштиану готов выкладываться на все сто с помощью партнеров по команде", — сказал Рангник.
Отметим, что Рангник занял пост главного тренера Манчестер Юнайтед, подписав контракт до лета 2022 года, после чего немец перейдет на должность консультанта.
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