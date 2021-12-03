Англия

Тренер МЮ однажды сыграл против киевского Динамо.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник вспомнил, как однажды играл против киевского Динамо, которым управлял Валерий Лобановский.

"Когда я впервые начал тренировать – Викторию из моего родного Бакнанга, – мы играли против киевского Динамо Валерия Лобановского. Я сам был на поле, так как являлся играющим тренером, и потом много раз рассказывал эту историю. Через 10 минут я начал считать игроков на поле, потому что мне казалось, что у них на одного-двух футболистов больше".

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"После матча я поговорил с Лобановским через переводчика, и мне сказали, что они тренируются каждый день, каждый раз прессингуя по всему полю. Так что я пошел смотреть на тренировки Динамо и с того момента понял, почему они так играют. Я понял, что это возможно, если последовательно работать над этим каждый день на тренировках", — сказал специалист.

Отметим, что Рангник занял пост главного тренера Манчестер Юнайтед, подписав контракт до лета 2022 года, после чего немец перейдет на должность консультанта.

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