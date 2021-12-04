Англия

Форвард демонстрирует выдающуюся результативность в этом сезоне.

Бразильский нападающий швейцарского Базеля Артур Кабрал успел пройти адаптацию в условиях европейского футбола, и теперь постепенно укрепляется в статусе лучшего бомбардира швейцарской Суперлиги в составе своего клуба.

За текущий сезон футболист отыграл уже 26 поединков, в которых сумел забить 25 мячей и восемь раз отдавал голевые передачи.

Подобная феноменальная результативность точно не могла остаться без внимания клубов из более сильных футбольных лиг, среди которых нашла свое место и каталонская Барселона, для которой достаточно остро стоит вопрос поиска качественного наконечника атак.

Однако, финансовые проблемы "блаугранас" точно не позволят им конкурировать за 23-летнего исполнителя с таким клубом, как английский Ньюкасл, для которого приход состоятельных владельцев открывает серьезные возможности на трансферном рынке.

Именно Барселону, "сорок", а также английский Вест Хэм считают наиболее вероятными кандидатами на приобретение данного футболиста, а ожесточенные торги ожидают уже во время ближайшей зимней трансферной кампании.

Отметим, что у Кабрала на руках есть действующий контракт с Базелем до 2023 года, а его стоимость портал Transfermarkt оценил в 15 млн евро.