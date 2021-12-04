Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вест Хэм — Челси, getty images
04 декабря 2021, 23:25
В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм одержал победу в лондонском дерби с Челси со счетом 3:2.
Автором победного для "молотобойцев" мяча стал Артур Масуаку, который на 87-й минуте застал голкипера "синих" Эдуара Менди врасплох неудачным навесом, вылившимся в более чем удачный удар.
Обзор матча:
Вест Хэм — Челси 3:2
Голы: Лансини, 40, Боуэн, 56, Масуаку, 87 — Силва, 28, Маунт, 44
Вест Хэм: Фабиански — Зума (Форналс, 71), Доусон, Диоп — Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Масуаку, 45+2) — Боуэн, Лансини (Бенрахма, 85) — Антонио
Челси: Менди — Кристенсен, Силва, Рюдигер — Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Пулишич, 73) — Зийех (Хадсон-Одои, 64), Маунт — Хаверц (Лукаку, 46)
Предупреждения: Цоуфал — Жоржиньо, Кристенсен