Англия

Football.ua представляет анонс матча 15-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 15-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас, которое пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас

Воскресенье, 5 декабря, 16:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Крейг Поусон.

Предстоящий поединок против Кристал Пэлас можно назвать полноценным дебютом Ральфа Рангника на посту главного тренера Манчестер Юнайтед. Несмотря на то, что немецкий специалист уже как неделю возглавляет "красных дьяволов", в прошлом матче с Арсеналом командой все еще руководил Майкл Каррик, который буквально после финального свистка покинул клуб на победной ноте.

Насколько Рангник успел повлиять на на нынешнюю игру МЮ за столь короткий промежуток времени — это большой вопрос, но, скорее всего, некоторый его вклад в последние успехи Манчестер Юнайтед все-таки есть. Напомним, что ранее манкунианцы отобрали очки у Челси, а в последнем туре одолели Арсенал в результативном противостоянии, поэтому к предстоящему матчу с Кристал Пэлас они уж точно подходят в хорошем расположении духа.

Что касается Кристал Пэлас, то отрицать прогресс команды с приходом Патрика Виейра вряд ли кто-то будет. Изначально команде предрекали борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе Англии на фоне заметных кадровых перестроек в летнее трансферное окно, но на деле после 16-ти туров она располагается на 11-м месте в турнирной таблице.

Главное открытие сезона в стане Кристал Пэлас — это, несомненно, центральный полузащитник Конор Галлахер, который перешел в стан "орлов" на правах арендного соглашения из Челси. В 13 матчах АПЛ англичанину уже удалось отметиться 4 голами и 3 результативными передачами, поэтому за его действиями на поле тренерскому штабу Рангника придется следить более тщательно.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Ральфа Рангника. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,57, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 6,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Погба, Кавани, Варан — Макартур, Фергюсон, Уорд.

Под вопросом: Шоу — Андерсен.

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