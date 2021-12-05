Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии принимал на своем поле Кристал Пэлас, впервые играя под руководством Ральфа Рангника.

Судьбу поединка решил единственный точный удар Фреда Родригеса под перекладину в концовке встречи.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас 1:0

Гол: Фред, 77

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Далот, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 86), Мактоминей, Санчо (Гринвуд, 62), Роналду, Рэшфорд (Эланга, 76).
Кристал Пэлас: Гуаита, Клайн, Томкинс, Гехи, Митчелл, Шлупп, Куяте (Эзе, 84), Галлахер, Айю (Олисе, 84), Заа, Бентеке (Эдуар, 67).
Предупреждения: Клайн, Гехи, Мактоминей.