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Тоттенхэм - Брентфорд, getty images
05 декабря 2021, 21:59
Тоттенхэм в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Норвич и добился победы.
Лукас Моура открыл счет на десятой минуте, а в середине второго тайма Санчес удвоил преимущество своей команды.
Сон уже через десять минут сделал счет разгромным и поставил точку в матче.
Обзор матча:
Тоттенхэм - Норвич 3:0
Голы: Лукас Моура, 10, Санчес, 67, Сон, 77
Тоттенхэм: Льорис, Танганга (Доэрти, 62), Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон (Сессеньон, 22), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 80), Хейбьерг, Скипп, Кейн.
Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Омобамиделе, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Дауэлл, 72), Гилмор (Соренсен, 81), Пукки, Ида (Сарджент, 69).
Предупреждения: Пукки, Регилон, Гилмор.