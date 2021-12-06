Англия

Сразу несколько клубов проявляют интерес к молодому футболисту.

Нападающий лондонского Арсенала и молодежной сборной Англии Фоларин Балогун может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

В услугах футболиста заинтересовано сразу несколько клубов АПЛ, сообщает The Athletic.

По информации источника, речь идет об аренде без права выкупа до лета 2022 года. Микель Артета видит потенциал в 20-летнем Балогуне, однако на данный момент предпочитает ему более опытных футболистов.

Действующий контракт нападающего рассчитан с Арсеналом до лета 2025 года.

В текущем сезоне Балогун провел 5 поединков за "канониров" во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось об интересе Арсенала к форварду Лилля Дэвиду.