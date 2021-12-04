Лондонский клуб хочет подписать канадского форварда.
Джонатан Дэвид, Getty Images
04 декабря 2021, 15:49
Нападающий Лилля Джонатан Дэвид попал в сферу интересов Арсенала, сообщает издание Evening Standard.
"Канониры" планируют укрепить атакующую линию в январе и попытаются приобрести Дэвида. Лондонский клуб уже интересовался канадским форвардом прошлым летом, но тогда договориться о трансфере ему не удалось.
Также в сферу интересов Арсенала входит нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин.
В текущем сезоне Дэвид провел 22 поединка в составе Лилля, забив 12 голов.
Ранее сообщалось, что Арсенал также хочет подписать полузащитника Лилля Ренату Санчеша.