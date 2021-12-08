Англия

Английский хавбек получил повреждение подколенного сухожилия.

Полузащитник Лидса Калвин Филлипс может пропустить длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает издание The Telegraph.

Филлипс травмировал подколенное сухожилие во встрече с Брентфордом (2:2), покинув поле во втором тайме. Предполагается, что восстановление английского хавбека может занять около двух месяцев.

В лазарете Лидса также находятся защитник Лиам Купер и нападающий Патрик Бэмфорд.

В текущем сезоне Филлипс провел 15 поединков в футболке "павлинов", отличившись одним голом и одним ассистом.