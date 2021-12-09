Нидерландский полузащитник может вернуться в АПЛ.
Жоржиньо Вейналдум, getty images
09 декабря 2021, 10:28
Арсенал рассматривает возможные варианты усиления состава в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Sky Sports, "канониры" обратили внимание на полузащитника Пари Сен-Жермен Жоржиньо Вейналдума.
Источник утверждает, что лондонский клуб готов сделать предложение по аренде футболиста, а сам нидерландец не против вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за Ливерпуль.
Пари Сен-Жермен, в свою очередь, не собирается принимать предложение Арсенала. В стане парижан рассчитывают на Вейнадума.
Напомним, что ранее Арсенал возобновил интерес к форварду Лилля Дэвиду.