Англия

Ямайский форвард продолжит выступления в стане "молотобойцев".

Нападающий Майкл Антонио решил связать свое будущее с лондонским Вест Хэмом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.р

По информации источника, стороны согласовали условия нового контракта, который будет рассчитан до лета 2024 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Вскоре о продлении соглашения Вест Хэма с 31-летним форвардом сборной Ямайки будет объявлено официально.

Нынешний контракт Майкла Антонио с "молотобойцами" рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне футболист провел в АПЛ 14 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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