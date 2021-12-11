Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клуба.

Приходу немецкого специалиста Ральфа Рангника на руководящий пост английского Манчестер Юнайтед сопутствовали соответствующие изменения в жизни клуба. В том числе — в вопросах трансферов футболистов и предоставления уже имеющимся в обойме игрокам практики выступлений.

"Говорил с Погба в течение 15 минут еще во вторник (7 декабря – ред.), и Поль меня заверил, что вернется в Манчестер в пятницу (10 декабря – ред.), после трех проведенных в Эмиратах недель восстановления после травмы бедра.

Мои бывшие клубы также старались делать так, чтобы реабилитация игроков проходила за рубежом, но, насколько я вижу, в Манчестере есть все необходимое оборудование и инфраструктура для того, чтобы никто никуда больше не ездил. Будем пробовать такой подход уже в ближайшем будущем. Решение по Полю принимал не я, поэтому эта ситуация будет исключением в данной ситуации.

Я уже поговорил с нашим руководителем медицинского отделения Стивом МакНейлли и руководителем процессов физиотерапии и реабилитации Робином Сэндлером о том, что в будущем игроки с травмами все равно будут находиться рядом с командой. Надеюсь, на долгий срок никто вылетать не будет, но даже в таком случае игроков я не стану выпускать в другие страны.

Что касается истекающего контракта Погба, то я не могу сказать, что Поль не заслуживает его продления, хотя, конечно, игроки должны регулярно выходить на поле, если они хотят и дальше представлять столь статусный коллектив. Если футболист не хочет играть за Манчестер Юнайтед, то я не думаю, что есть смысл его в чем-то переубеждать.

Юнайтед — настолько статусный коллектив с фантастической поддержкой болельщиков, поэтому не думаю, что кому-то нужна большая мотивация для того, чтобы здесь играть. С Погба я говорил не так уж и долго, поэтому давайте дадим ему вернуться, набрать форму, посмотреть, что именно происходит в команде и на каком месте она будет в турнирной таблице.

Он может стать важным игроком, но на его роль на поле претендуют и другие футболисты, а я не являюсь его личным тренером. Моя цель — сделать лучше абсолютно каждого игрока основной обоймы, что невозможно без повышения качества коллектива в целом.

Посмотрите на то, как интенсивно мы играли против Кристал Пэлас, это лишь начало нашей работы, поэтому требования к игрокам будет повышаться. Как только Поль придется в оптимальные кондиции для тренировок, он столкнется с определенными трудностями из-за этого, поэтому будет иметь возможность самостоятельно решить, подходит ли ему новый стиль игры нашей команды.

Сейчас я смотрю на количество футболистов в команде и понимаю, что кому-то придется уйти в аренды уже зимой. Мы должны понять, чего именно хотят футболисты от своей карьеры, после чего примем решения относительно их судьбы в нашем коллективе. Если кто-то недоволен отсутствием игровой практики, то будем говорить индивидуально о возможности аренды", — выразил предположение наставник.

Отметим, что Манчестер Юнайтед свой следующий матч проведет в гостях у Норвича. Игра состоится 11 декабря, начало в 19:30 по киевскому времени.