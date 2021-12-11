Англия

Наставник Астон Виллы поделился ожиданиями от игры против Ливерпуля.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги бирмингемская Астон Вилла сыграет в гостях у Ливерпуля на поле стадиона Энфилд, на котором прошли наиболее выдающиеся сезоны ее нынешнего наставника Стивена Джеррарда в качестве профессионального футболиста.

Ливерпуль — Астон Вилла. Накануне

Накануне принципиального противостояния английский наставник "львов" прокомментировал готовность своей команды к предстоящей игре.

"Безусловно, эмоции будут переполнять меня в тот момент, когда придется вывести команду на газон Энфилда. Ливерпуль — это большой вызов, но я постараюсь контролировать себя, насколько бы сильными не были чувства, которые я испытываю к этому клубу.

Чтобы не случилось в итоге, я могу только заверить фанатов Астон Виллы в том, что моя команда будет играть в данном матче исключительно на победу. По вполне понятным причинам вокруг этого матча достаточно много шумихи, но меня она не задевает — готовился к игре также, как и к любой другой.

У меня фантастические воспоминания об этом стадионе и об этих болельщиках, но сейчас я — тренер другого клуба. Клуба, которому нужны три очка по итогам предстоящей игры.

Думаю, что на Ливерпуль будет оказываться куда большее давление в плане результата и игры, чем на нас, так как положение в турнирной таблице обязывает к этому. Не думаю, что они могут позволить себе потерять очки. Для нас это будет положительным моментом, так как только нам решать, насколько сложной эта игра будет для соперников.

Уважаю Клоппа не только как тренера, но и как человека. Он был одним из первых, кто узнал о моем назначении в Виллу, а пока я был в Рейнджерс, мы регулярно выходили на связь. В предстоящей игре мы будем конкурентами, поэтому 90 минут будем выяснять отношения, но потом все равно останемся друзьями. Такова наша природа.

У нас есть четкий план действий, и если мы сможем его реализовать, то Ливерпулю просто не будет", — заключил английский специалист.

Напомним, что матч Ливерпуль — Астон Вилла состоится 11 декабря, начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.