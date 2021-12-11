Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Ливерпуль на своем поле примет бирмингемскую Астон Виллу в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юргена Клоппа.

Так, на победу "красных" предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех "львов" оценивается показателем 12,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче Ливерпуль выиграет с разницей в два мяча или больше. Этот исход оценивается коэффициентом 2,50.

Напомним, что матч Ливерпуль — Астон Вилла состоится сегодня, 11 декабря, в 17:00 по киевскому времени.