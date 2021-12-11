Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал предстоящий матч против Вулверхэмптона.

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле будет принимать Вулверхэмптон.

Манчестер Сити — Вулверхэмптон. Накануне

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола накануне поединка на Этихаде оценил состояние своих подопечных перед противостоянием против "волков".

"Для того, чтобы стать чемпионом в современных реалиях, нужно выиграть очень много игр. Набрать 90 очков, как минимум, а может и намного больше.

В прошлом году COVID-19 оставил нас без болельщиков. Это было тяжелое время для всех клубов, и в последствии сказывалось на потере определенного количества очков. Впрочем, мы достаточно уверенно выиграли чемпионат.

На прошлой неделе я сказал, что во время прошлогодней кампании мы практически не задумывались над тем, что нам кровь из носу нужно добывать победы в каждой из игр. У нас сейчас есть серия из двух побед кряду, но меня больше интересует то, что последует за ними. "Волки" — наш следующий соперник, и они очень близки к зоне еврокубков, а после них практически сразу будет Лидс.

Думать о длинных дистанциях по ходу сезона — неблагодарное дело. Как только ты начинаешь это делать, то сразу теряешь очки. Оптимальным решением будет думать только на шаг вперед. У нас нет никакого высокомерия по отношению к соперникам, потому что мы такие же, как и они.

Надеюсь, что травмы не будут нам мешать в ближайшем будущем. Игроки, которые уже находятся в лазарете, как мне хотелось бы, должны уже скоро восстановиться, потому что я на них рассчитываю.

Сити задает себе очень высокие стандарты, поэтому и ожидания от нашего клуба значительно выше. Это заставляет тебя работать усерднее, улучшая то, в чем нам где-то не хватает мастерства. Это единственное, что меня беспокоит.

В остальном — каждый противник может обыграть тебя в том или ином компоненте. Это не требует лишнего внимания, потому что от этого никуда не уйдешь. Мы просто должны становиться лучше, после чего брать свое. Уже не первый год я говорю, что то, что футболисты делали в прошлом сезоне, — недостаточно для нового. С этим надо просто смириться и продолжать работать над собой", — подытожил испанский наставник.

Напомним, что матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон состоится 11 декабря, начало в 14:30 по киевскому времени.