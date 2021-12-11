Англия

Украинец вспомнил о своем периоде в лондонском клубе.

Бывший защитник сборной Украины Олег Лужный поделился воспоминаниями о периоде выступлений в составе Арсенала.

"Помню, у меня был выбор между Ньюкаслом, Вест Хэмом Мидлсбро и Арсеналом. Я играл против Арсенала в Лиге чемпионов, был немного знаком с клубом и Лондоном, поэтому легко согласился перейти туда.

Многие из нас жили рядом на Хай-Барнет – Патрик Вийера и Марк Овермарс были моими соседями. Мы стали хорошими друзьями, я до сих пор поддерживаю связь с Фредди Юнгбергом и Жиллем Гриманди.

Финал Кубка УЕФА-2000 и чемпионский дубль в следующем сезоне были лучшим периодом в моей карьере. Наслаждался каждым годом там, это был самый счастливый период в моей жизни. У нас были отличные игроки и топ-тренер с отличным штабом. Арсен Венгер мог здорово объяснять игрокам в индивидуальном порядке то, что он от них хотел. Он был очень умным тренером", – рассказал Лужный в интервью Shropshire Star.

Украинский защитник выступал в составе Арсенала в 1999-2003 годах, отыграв 110 матчей.

Ранее Лужный заявлял, что готов начать тренерскую работу в Англии.